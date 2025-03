Notizieaudaci.it - Sara De Bastiani mette camion di traverso e blocca auto contromano a Marter: salvata donna

Il gesto coraggioso dellaista evita una tragedia in Trentino“Non ho fatto niente di speciale, solo una cosa normale” – diceDe, la 36enne bellunese autista diche giovedì 27 marzo, intorno alle 12:30, si è messa dilungo la statale 47 della Valsugana all’altezza dello svincolo di, in Trentino, per fermare una Fiat 500 che viaggiavain un tratto a doppia corsia a senso unico. In questo modo, probabilmente, ha evitato un incidente che poteva avere conseguenze gravi. ‘Dovevo fare qualcosa, la figlia dellami ha ringraziato’Dipendente della Waldprofi di Anterselva, un’azienda con una sessantina di dipendenti che lavora nel campo dei servizi forestali, Deè già stata raggiunta dalla figlia dellache era al volante dell’utilitaria: “Mi ha ringraziato per aver salvato la vita mamma”, sorride.