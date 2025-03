Thesocialpost.it - Sara De Bastiani, autista di camion, ferma un’auto contromano: “Non ho fatto niente di speciale”

“Non hodi, solo una cosa normale.” Con queste parole,De, 36 anni,dibellunese, ha raccontato l’eroico gesto che ha compiuto giovedì lungo la statale 47 della Valsugana, in Trentino. La donna si è messa di traverso con il suo mezzo lungo la strada, all’altezza dello svincolo di Marter, perre una Fiat 500 che viaggiavain un tratto a doppia corsia a senso unico. Un’azione che, probabilmente, ha evitato un incidente con conseguenze drammatiche.Delavora per la Waldprofi di Anterselva, un’azienda che si occupa di servizi forestali con circa 60 dipendenti. Non è passata inosservata la sua prontezza, tanto che è stata contattata dalla figlia della donna alla guida dell’utilitaria. “Mi ha ringraziato per aver salvato la vita a sua madre”, racconta