Sappiamo davvero cosa c'è nei nostri vestiti? È il momento di parlare di "moda pulita"

Prima di scegliere il cibo che mangiamo, di solito, controlliamo le etichette per controllare gli ingredienti e assicurarci che non siano dannosi per la nostra salute. Con idifficilmente facciamo lo stesso: eppure, anche t-shirt, jeans e biancheria possono contenere sostanze chimiche dannose. L’argomento è ancora poco studiato, ma la sensibilità dei consumatori sul tema sta crescendo, come dimostra l’interesse verso la cosiddetta “moda pulita“, cioè sicura sulla pelle. Cos’è la moda pulita?Il termine “moda pulita” non ha nulla a che vedere con l’estetica “clean girl” che ha spopolando sui social. Piuttosto, si avvicina a una tendenza molto forte nel mercato cosmetico, cioé l’uso di formule “pulite” e dermatologicamente testate, adatte alle pelli sensibili e ingredienti di origine naturale.