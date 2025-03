Donnapop.it - Sapevate che Stefano Corti ha un figlio di 17 anni scoperto per caso? Ecco l’assurda confessione del fidanzato di Bianca Atzei

Leggi su Donnapop.it

Sembra incredibile ma è la verità:haperdi avere unche oggi ha 17ladeldi!Leggi anche:, chi è ildi? Età,, ex moglie, Le Iene,di Barbara D’Urso, InstagramOspiti del podcast Mamma Dilettante,hanno parlato della loro storia d’amore e dello splendido rapporto di coppia che li lega. Il primo incontro tra i due è stato durante un concerto di Anna Tatangelo e da quel momento non si sono più lasciati.Ai microfoni di Diletta Leotta,hanno raccontato alcuni retroscena della quotidianità. come quella volta che lui haperdi avere undi 17tutti i dettagli! View this post on InstagramA post shared by(@85)ha undi 17perGenitori del piccolo Noah, nato il 6 gennaio 2024,sono innamoratissimi.