Santosh così il cinema indiano mostra unghie classe e fascino indiscusso ma viene censurato in patria

C’è chi, non a torto, ha definitoun Serpico al femminile. Certo è che il 2024 con il cospicuo afflusso produttivo occidentale (si veda anche Amore a Mumbai), e l’interesse del Festival di Cannes (era al Certain Regard e Amore a Mumbai in Concorso), una certa tendenza minoritaria deloltre regole, consuetudini e discussi stereotipi dell’industria di Bollywood stando. Titolo di punta del 34esimo Festival delAfricano, d’Asia e America Latina (FESCAAAL) in corso in questi giorni a Milano,, della regista Sandhya Suri,tutti i limiti umani, morali, giudiziari di una polizia corrotta, violenta e omicida.Siamo nel Nord rurale dell’India, dove la protagonista(Shahana Goswami) si trasferisce, come prevede un piano governativo, ereditando il lavoro dal marito poliziotto morto in scontri di piazza.