Sport.quotidiano.net - Santi da pregare Castro tiene tutti in ansia

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’ottimismo c’è, ma l’apprensione resta: solo oggi sarà possibile sciogliere la prognosi relativa al problema fisico diago. Una cosa è certa: salterà Venezia, in virtù della squalifica ed è in dubbio per Empoli, anche se lui ha già dato la disponibilità per esserci. Il problema è che non c’è certezza sull’entità del problema, motivo per cui potrebbe saltare anche la trasferta di Coppa Italia, nella migliore delle ipotesi. Ipotesi che oggi troveranno riscontri clinici. Che ci sia apprensione lo testimonia il fatto che il calciatore rientrato ieri pomeriggio in città dopo 18 ore di volo, si è recato immediatamente a Casteldebole prima e all’Isokinetic poi, per ripetere la risonanza magnetica al piede destro. Due giorni fa il numero nove non camminava neppure, in seguito a un contrasto accusato nell’allenamento di rifinitura in vista di Argentina-Brasile.