Ilfattoquotidiano.it - Santanchè, il processo per truffa all’Inps va avanti: la giudice non cambia. “C’è il rischio prescrizione”

Nonildell’udienza preliminare delpera carico di Daniela. L’attuale gup, Tiziana Gueli, resterà applicata al procedimento anche dopo il 1° aprile, quando si trasferirà alla nona sezione penale del Tribunale. La notizia, attesa, è stata ufficializzata da un decreto del presidente del Tribunale di Milano Fabio Roia, che autorizza la magistrata a concludere l’udienza preliminare per “garantire il principio del mantenimento dell’organo giudicante” e la “necessità di conservazione della conoscenza degli atti in un procedimento che prevede, fra l’altro, secondo l’imputazione, fatti a“.Il reato contestato alla ministra del Turismo, infatti, risale al 2020 e si estingue in sette anni e mezzo: l’accusa è di aver incassato ventimila ore di cassa integrazione non dovute per 13 dipendenti di Visibilia, il suo gruppo editoriale, che secondo l’accusa lavoravano regolarmente pur risultando a casa per l’emergenza Covid.