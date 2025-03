Anteprima24.it - Sant’Agnello, l’amministrazione taglia l’irpef per i cittadini con reddito basso

Tempo di lettura: 2 minutiDurante il Consiglio comunale del 28 marzo 2025 il Comune diha confermato l’aliquota di compartecipazione all’addizionale comunale IRPEF, l’imposta che si applica sulcomplessivo delle persone fisiche, allo 0,70% e ha introdotto, per la prima volta, una soglia di esenzione.«All’unanimità dei presenti, nella seduta odierna del Consiglio comunale – dichiara il Presidente del Consiglio Giovanni Gargiulo – è stato discusso e votato il punto all’ordine del giorno che prevedeva l’adozione dell’aliquota IRPEF allo 0,70%, attualmente la più bassa dei Comuni peninsulari, al pari di Sorrento. È stata stabilita, inoltre una fascia di esenzione per i redditi fino ai 10 mila euro, una novità per il nostro Comune, grazie alla qualeche rispettano il requisito minimo della soglia fiscale, con particolare riguardo per i pensionati, i dipendenti e i lavoratori autonomi, avranno un risparmio fino a 70 euro annui sulla pensione, in busta paga o in dichiarazione dei redditi».