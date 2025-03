Napolipiu.com - Santacroce: «Napoli, niente rimpianti. Col Milan per inseguire il sogno scudetto»

: «. Colperil»">Nel corso della trasmissione “Un Calcio alla Radio – Terzo Tempo” su RadioCentrale, è intervenuto l’ex difensore dele attuale talent scout Fabiano, che ha analizzato il momento degli azzurri in vista della sfida con il.«È bello che Conte abbia finalmente problemi di abbondanza – ha detto– dopo tanti mesi era ora. Le possibilità ci sono, e l’allenatore si è mostrato duttile e camaleontico».Sul possibile tandem offensivo composto da Raspadori e Neres, l’ex difensore ha espresso curiosità:«Non so se sarà facile farli convivere in campo, ma spero di vedere questo connubio: sarebbe molto divertente».Occhio al, però, e in particolare a due dei suoi uomini chiave:«Temo molto Pulisic: è costante, non dà punti di riferimento.