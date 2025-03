Ilpiacenza.it - Santa Rosalia tra agiografia ed iconografia: La Barbera, D’Asaro e van Dick

“Antoon van Dyck in Sicilia: il pittore, i gesuiti e “l’invenzione” di”, questo il tema affrontato in un incontro alla galleria Biffi Arte di Piacenza in questo 2025. La relatrice è stata Fiorenza Rangoni, docente del Dipartimento di studi umanistici, Scienze dei Beni Culturali.