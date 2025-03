Pisatoday.it - Santa Maria a Monte: via libera agli stalli blu nel centro storico

Leggi su Pisatoday.it

Da martedì 1° aprile rientrerà in vigore la sosta a pagamento in piazza della Vittoria e via San Michele a. Ad annunciarlo è il responsabile territoriale di Confcommercio Provincia di Pisa, Luca Favilli: "Ringraziamo la sindaca Del Grande per la disponibilità dimostrata e per.