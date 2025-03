Anteprima24.it - Sanità, Librandi (Fi): “I miracoli veri li fanno i medici, le parole di De Luca non sono la realtà”

Tempo di lettura: 2 minuti“I, quelli, liogni giorno i, gli infermieri, gli operatori sanitari, tra carenze di personale, strutture inadeguate, reparti congestionati e pronto soccorso al limite. Loin silenzio, con serietà, spesso senza strumenti, ma con una dedizione che merita rispetto”.Gianfranco, imprenditore e vicecoordinatore regionale di Forza Italia in Campania, replica così all’annuncio del presidente Vincenzo De, che ha fissato per il 6 maggio un evento nazionale a Napoli per celebrare la Campania come “prima regione d’Italia” sulle liste d’attesa.“Il cosiddetto ‘miracolo campano’ – dice– esiste soltanto nella testa di Dema non coincide con lavissuta dai cittadini, che ogni giornoi conti con visite rinviate, liste d’attesa interminabili, e cure cercate fuori regione.