Sanità in Abruzzo | La Verità Sulle Decisioni della Giunta Marsilio e le Polemiche

L'Aquila - Il governo regionale porta avanti scelte coraggiose per garantire servizi sanitari efficienti, mentre l’opposizione critica una manovra che tutela le fasce più deboli. Questa è la linea politica del gruppo consiliarePresidente, che sostiene con fermezza la necessità di una gestione responsabile e sostenibileabruzzese. Negli ultimi giorni, il tema è stato oggetto di critiche da parte dell’opposizione, rendendo necessario fare chiarezzascelte adottate e sul contesto in cui si inseriscono. Le difficoltà del settore sanitario inhanno origini lontane e sono il risultato di anni di scelte politiche discutibili. L’amministrazione Del Turco (centrosinistra) ha lasciato un sistema in forte crisi, caratterizzato da un disavanzo economico tale da rendere inevitabile il commissariamento.