Sanità, guerra nel centrodestra. Fontana al Tar contro il Governo: "Liberi di contestare un errore"

Milano, 28 marzo 2025 – “Questa è la differenza che evidenzia la libertà del. Contrariamente alla sinistra, sempre inginocchiata di fronte a quello che stabiliscono i partiti, noi abbiamo anche la possibilità di essere autonomi nel momento in cui si ritiene che un provvedimento erroneamente approvato incida sui diritti sanciti dalla legge a favore dei nostri cittadini”. Così Attilio, presidente leghista della Regione Lombardia, spiega la decisione di presentare ricorsoilperla retroattività del decreto sul payback farmaceutico, una retroattività che, detta in soldoni, costringerebbe la Lombardia a rinunciare 130,7 milioni di euro e ad incassarne solo 146,7 rispetto alla somma fin qui preventivata. Parole, quelle del governatore lombardo, riferite ad un fatto a tutti evidente: la Regione porta in tribunale un esecutivo amico, essendo ilalsia della Lombaria sia del Paese.