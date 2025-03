Romadailynews.it - Sanita’: a Tor Vergata 100 interventi robotici chirurgia toracica

Roma, 28 mar – (AgenziaNova) – Un importante traguardo e’ stato raggiunto dall’equipe didel Policlinico Universitario Tordi Roma, diretta dal professor Vincenzo Ambrogi, che si distingue per essere tra le piu’ giovani in Italia ad essere stata formata ed abilitata all’uso del sistema robotico Da Vinci.“Una eta’ media di soli 29 anni, una squadra determinata e qualificata che ha seguito con impegno e passione un programma di formazione che si e’ sviluppato in un tempi brevi con training sul campo da aprile 2024 e a febbraio 2025, consentendo di portare a termine, con efficienza ed efficacia, oltre 100in tecnica robotica, guidati dal professor Vincenzo Ambrogi”, si legge in una nota del policlinico Tor.Glieseguiti comprendono procedure complesse nel trattamento di patologie toraciche.