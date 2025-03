Latinatoday.it - Sanità: 800mila euro in arrivo per la Casa di comunità di Minturno

Leggi su Latinatoday.it

Buone notizie per lapontina arrivano dalla Regione Lazio che ha deciso di assegnare quasi un milione diper ladidi. A confermarlo l’assessora regionale Elena Palazzo dopo che nella giornata di ieri in giunta è stato approvato il piano degli investimenti in.