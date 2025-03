Dilei.it - Sangiovanni annuncia il suo ritorno: “Ora sto molto meglio”

Leggi su Dilei.it

is back! Con un video su Instagram, il cantante diventato popolare dopo la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi hato il suosulle scene musicali, che aveva abbandonato più di un anno fa. L’artista ha rivelato di staree di essere tornato in sala di registrazione per lavorare a nuove canzoni, per la gioia dei tanti fan che non hanno mai smesso di credere in lui.torna a cantaresta. Il cantautore vicentino è tornato sui social dopo una lunga pausa proprio perre ai fan di sentirsi pronto a tornare. In un video pubblicato sul suo profilo social, in cui ha mostrato anche il suo amato rottweiler, Giovanni Pietro Damian ha spiegato: “Sto bene, sono contento di fare questo video per dirvelo, sto, sono tornato in studio a scrivere, a cantare”.