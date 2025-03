Quotidiano.net - Sangiovanni annuncia il ritorno: “Sono in studio, siamo pronti a fare nuova musica”

Milano, 28 marzo 2025 – “Ciao raga, come state?”. Comincia così il suo video sui social. Scalzo, ma con l’immancabile berretto sulla testa, seduto per terra e in compagnia del cane: il cantante veneto si ripresenta così a fan e follower sei mesi dopo l’ultimo post nel qualeva di aver voglia di tornare sulle scene. Ora ecco l’annuncio: “Io sto bene,contento diquesto video per dirvelo. Sto molto meglio,tornato ina scrivere, a cantare. Voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo. L’affetto che ho ricevuto è stato davvero bellissimo e spero di ricambiarlo presto. Spero di vedervi, mi mancate veramente tanto”.si rivolge al suo pubblico, quindi. Quel pubblico che non l’ha mai abbandonato in questi 13 mesi.