Calciomercato.it - Sancho firma in Serie A: ritrova un suo ex compagno

continua a sognare il campionato italiano dopo essere stato vicino alla Juventus. Spunta un nuovo top club italiano: la svolta a sorpresaL’esterno offensivo inglese non vede l’ora di sposare un nuovo progetto interessante in vista della prossima stagione. Ecco lapossibile nel campionato italiano: l’allenatore lo vuole a tutti i costi, puòre subito il suo exinA:un suo ex– Lapresse – calciomercato.itsarebbe dovuto diventare il nuovo Cristiano Ronaldo con la maglia del Manchester United. Il talento inglese ha deluso le aspettative, ma c’è ancora tempo per svoltare. Il suo profilo piace molto ai top club dellaA per arrivare subito alla svolta definitiva dell’affare: ormai ci siamo per sognare in grande, spunta una nuova squadra sulle sue tracce.