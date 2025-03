Lanazione.it - San Vincenzo, il video dell’assalto al portavalori sulla Variante Aurelia

San(Livorno), 28 marzo 2025 – Un vero e proprio colpo pianificato, con una decina di uomini preparati all’agguato. Nelala Sansi vedono tre Suv fermi, una decina di personesuperstrada. Zaini che vengono caricati sulle auto. “Nell'altra gli zaini”, dice uno dei malviventi. “Ci siamo?”, dice ancora un altro. In pochissimi secondi si conclude l’assalto e i tre Suv partono a tutta velocità. A riprendere la scena una testimone presente vicino alla. Dopo il colpo restano i mezzi incendiati e lacompletamente bloccata. Viene lanciato l’allarme al 112. Sul posto intervengono tutte le forze dell’ordine, i soccorritori e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme. Fortunatamente non ci sono stati feriti nell’assalto.