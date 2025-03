Lanazione.it - San Vincenzo, i video dell’assalto al portavalori sulla Variante Aurelia

Leggi su Lanazione.it

San(Livorno), 28 marzo 2025 – Un vero e proprio commando in azione. Neiala Sansi vede il momento dell’agguato. Tre Suv fermano i duedella ditta Battistolli. Una decina di uomini scendono dai veicoli armati e si dirigono immediatamente verso i due. Grida e urla, poi una grossa esplosione. Alcuni dei malviventi, con due zaini in mano, si dirigono verso i Suv. Altri restano accanto al. Ancora urla, poi si sentono degli spari, colpi di mitra. “Nell'altra gli zaini”, dice uno dei malviventi. “Ci siamo?”, dice ancora un altro. In pochissimi secondi si conclude l’assalto e i tre Suv partono a tutta velocità. A riprendere la scena alcuni testimoni che si trovavano vicino al luogo dell’agguato.