San Casciano si anima ancora con il Carnevale medievale

Ildi Sanin Val di Pesa torna questa domenica 30 marzo con una rievocazione storica che attraversa castelli, borghi e campagne dello splendido comune del Chianti Fiorentino. Le cinque contrade - Cavallo, Gallo, Giglio, Leone e Torre - metteranno in scena episodi ispirati al Medioevo tra leggende, narrazioni e riferimenti storici. L’evento, promosso dall’Associazione delle Contrade Sancascianesi in collaborazione con il Comune e il sostegno di varie realtà locali, vedrà la partecipazione di ottocento volontari che daranno vita a uno spettacolo unico fatto di costumi, scenografie e testi originali, tutti rigorosamente realizzati artigianalmente. Ildi Sanè quest'anno giunto alla tredicesima edizione, che per l'occasione propone una sfilata di carri seguita da cinque rappresentazioni teatrali, in seguito valutate da una giuria di esperti.