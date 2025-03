Sport.periodicodaily.com - Sampdoria vs Frosinone: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I blucerchiati rischiano la retrocessione diretta, mentre i ciociari si sono portati fuori dalla zona play-out.vssi giocherà sabato 29 marzo 2025 alle ore 15 presso lo stadio Marassi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRENemmeno l’arrivo in panchina di mister SEmplici, terzo allenatore dopo Pirlo e Sottil, ha contribuito a migliorare una situazione che si sta facendo sempre più critica. Negli ultimi due mesi sono arrivati nove pareggi e due vittorie che significano quindicesimo posto e appena due punti di vantaggio sulla zona retrocessione.Diversamente i ciociari sono riusciti a tirarsi fuori dalle sabbie mobili grazie alla cura del neo tecnico Bianco con il quale sono arrivate tre vittorie consecutive che fanno vedere la salvezza più vicina.