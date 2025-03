Lanazione.it - "Salviamo le Cascine di Tavola". Le risaie toscane sono nate qui

Lediun ampio e splendido parco che, con i suoi circa 300 ettari, si estende nella zona sud della città, prendendo il nome dall’omonimo quartiere in cui si trova. Realizzate nel Quattrocento per volere di Lorenzo di Piero de’ Medici detto il Magnifico, sulla base di un progetto che prevedeva l’acquisto e la trasformazione della villa di Poggio a Caiano e la realizzazione di un vasta tenuta agricola bonificata dalle paludi attraverso una fitta rete di canali. All’epoca l’attività principale era l’allevamento del bestiame e la produzione di formaggi era in grado di soddisfare la domanda di tutta Firenze. L’area, attraversata da numerosi canali, ospita molti esemplari di piante tipiche dell’ambiente fluviale e lacustre come salici e pioppi, e aree boschive con l’olmo, il sambuco, il frassino e un vasto sottobosco in cuipresenti il luppolo, il leccio, l’alloro, il viburno e il ligustro.