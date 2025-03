Salto con gli sci a Planica doppietta slovena con Prevc davanti a Lanisek in gara-1 Tschofenig vince la Coppa del Mondo

Leggi su Sportface.it

entra nel vivo l’ultima tappa della stagione dideldicon gli sci. In archivio la prima delle due gare maschili in programma questa settimana nella splendida atmosfera, dove festeggiano i tanti tifosi accorsi. Sul trampolino di volo arriva infatti una, con Domenche con i suoi 459.1 punti riesce a mettersi alle spalle il connazionale Anzecon 454.8. Decisamente più lontani gli altri rivali: sul podio ci sale Ryoyu Kobayashi in terza posizione con 444.1 punti, mentre i due austriaci Daniele Stefan Kraft non riescono a centrare la top-3. Un quarto posto che basta aper trionfare nella classifica generale con unad’anticipo. In chiave azzurra, ha centrato un piazzamento in top-30 Alex Insam, che ha chiuso la sua29esimo, riuscendo a finireal polacco Jakub Wolny nel secondo round.