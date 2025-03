Lanotiziagiornale.it - Saltata la tregua nella Striscia di Gaza, rischia di arenarsi pure quella in Libano

ladi, oradianchein. Sembra incredibile, epil Medio Oriente, dopo essere tornato a una relativa calma non più tardi di un mese fa, ripiomba nell’incubo di una guerra pressoché totale. Proseguono infatti i raid sull’enclave palestinese, dove – a causa degli ultimi attacchi delle Forze armate israeliane (IDF) – hanno perso la vita almeno 41 persone in appena 24 ore. Attacchi che, secondo quanto riferisce il ministero della Sanità della, dalla ripresa delle ostilità hanno già causato almeno 896 vittime e qualche migliaio di feriti.Cosa ancora più grave, le trattative di pace sembrano ormai del tutto fallite, e nulla lascia presagire che possano riprendere a breve. Ma non è tutto. In queste ore sta destando forte apprensione l’annuncio dell’agenzia che coordina gli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, secondo cui le scorte di cibo e forniture mediche si stanno esaurendo rapidamente, dopo che – dal 2 marzo scorso – Israele ha bloccato l’ingresso degli aiuti umanitari nell’enclave palestinese.