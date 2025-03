Tvplay.it - Salta subito una testa alla Juve, Tudor ha deciso: va fuori!

Leggi su Tvplay.it

L’arrivo dipotrebbe cambiare le precedenti gerarchie imposte da Thiago Mottantus. Un calciatore, in particolare, potrebbe soffrire il possibile cambio di moduloCi siamo. Tra poco meno di ventiquattro ore, Igoresordirà sulla panchina dellantus nel match delle 18 di sabato 29 marzo contro il Genoa. Una sfida che i bianconeri, reduci dal doppio ko con Atalanta e Fiorentina, non possono assolutamente permettersi di perdere nella lotta per il quarto posto che vede ora in vantaggio il Bologna, avanti di un punto sullae di due sulla Lazio.unaha: va! – Tvplay.it (Foto Ansa)C’è molta curiosità sulle scelte direlative allo schieramento iniziale. Il tecnico non si è sbilanciato in conferenza stampa ma, dalle indiscrezioni che trapelano dContinassa, potrebbe esserci un cambio di modulo fin dal match contro il Genoa con il passaggio al 3-4-2-1.