Zon.it - Salerno, lavori in corso in tutta la città: 17 interventi ancora da completare

Leggi su Zon.it

si presenta come un vero e proprio cantiere a cielo aperto: sono numerosi i cantieri stradali attualmente attivi nell’ambito del vasto programma di rifacimento del manto stradale.Come riportato da Il Mattino e danotizie.it, il piano dicoinvolge arterie centrali come via Papio e via Nizza, ma anche importanti strade della zona orientale, tra cui via Pietro del Pezzo e via Sichelmanno, senza tralasciare diversi tratti nei quartieri collinari.Ad oggi, 11sono già stati completati, mentre 17 sonoin programma.via, il piano potrebbe subire modifiche: l’amministrazione comunale ha precisato che l’elenco delle strade è suscettibile di variazioni, soprattutto in funzione delle attività programmate dalle società che gestiscono i sottoservizi.