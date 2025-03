Sport.periodicodaily.com - Salernitana vs Palermo: le probabili formazioni

Leggi su Sport.periodicodaily.com

Gara valida per la trentunesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I granata vogliono uscire dalla zona retrocessione, mentre i siciliani vogliono rientrare in corsa per la promozione.vssi giocherà domenica 30 marzo 2025 alle ore 17.15 presso lo stadio Arechi.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRESituazione molto complicata per i granata che, malgrado gli ultimi risultati positivi, sono sempre penultimi in classifica. La squadra di Breda nelle ultime due partite ha raccolto 4 punti ed ora sperano di poter sfruttare questo turno casalinga per accorciare le distanze dalla salvezza.I rosanero sono noni con 39 punti ed ora sono chiamati a disputare un gran finale di stagione per provare ad accedere ai playoff. Gli ultimi risultati però sono stati deludenti con sole due vittorie nelle ultime cinque partite.