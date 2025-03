Quotidiano.net - Sagaing ‘bombardata’: così è ridotta la città epicentro del terremoto in Myanmar. Il video

Roma, 28 marzo 2025 –, poco più di 300mila abitanti, nel centro di, è unarasa al suolo per una buona parte. A 16 km da qui gli istituti di geofisica collocano l’deldi magnitudo 7.7, che ha scosso questa mattina l’ex Birmania. Un sisma pari a 300 volte quello di Amatrice per intenderci, seguito da un secondo evento di 6.4, entrambi originatisi a soli 10 km di profondità. Ai terremoti sono la normalità visto che lasorge proprio su una faglia trascorrente, ovvero una frattura della crosta terrestre che separa due placche tettoniche, attraversando ilda nord a sud: la stessa che tra il 1930 e il 1956 causò 6 terremoti di magnitudo superiore a 7.0. Ma un eventopotente non c’era mai stato. Le immagini che arrivano da questo centro religioso, dove pullulano (o pullulavano) moschee e templi, vanno al di là dell’immaginazione.