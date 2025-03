Udine20.it - Sabato 29 marzo Gian Maria Accusani (Prozac + e Sick Tamburo) a San Vito al Tagliamento

29, l’Arci Cral di Sanalospita “Da grande faccio il musicista”, il concerto-spettacolo di, frontman deiTamburo e fondatore dei+. L’evento avrà inizio alle 21:30, con ingresso con contributo responsabile online su eventbrite.it o direttamente in cassa fino ad esaurimento posti.“Da grande faccio il musicista” non è un semplice concerto, ma un vero e proprio racconto di vita in musica.porta sul palco la sua storia, intrecciando aneddoti personali, esperienze nel mondo della musica indipendente e brani che hanno segnato il suo percorso. Un’occasione unica per scoprire il lato più intimo e autentico di uno dei protagonisti della scena alternative italiana.è un artista che ha lasciato il segno nella musica italiana dagli anni ’90 fino ad oggi.