Tpi.it - Russia, il piano di Putin per l’Ucraina: “Un governo provvisorio sotto l’egida dell’Onu e poi le elezioni”

Il presidente della, Vladimir, ha unper porre fine alla guerra che lui stesso ha iniziato oltre tre anni fa con l’invasione del(una responsabilità sempre negata): formare una Kievdelle Nazioni Unite per poi indire nuove, liberandosi così dell’attuale capo di Stato, Volodymyr Zelensky, considerato da Mosca un ostacolo alla pace alle condizioni del Cremlino.“Donald Trump vuole davvero la pace”, ha affermato oggi il presidente russo durante un incontro con il contingente militare delmarino nucleare Arkhangelsk a Murmansk. “Laè a favore di una soluzione pacifica del conflitto, a patto che le cause della crisi vengano eliminate (.), vuole garantire la propria sicurezza a lungo termine e lavorerà con qualsiasi partner che voglia contribuire al raggiungimento di un’intesa”, ha aggiunto, secondo cui Mosca non rinuncerà alle proprie rivendicazioni, anche perché mantiene “l’iniziativa strategica lungo l’intera linea del fronte”.