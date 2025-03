Ruralis la startup irpina che gestisce i fitti brevi nelle aree interne si internazionalizza | vla al crowdfunding

Leggi su Ildenaro.it

Apre dal 27 marzo la campagna didicon Wefunder, una delle principali piattaforme di equitya livello globale che consente a chiunque di investire ine piccole imprese. Il target della raccolta è di 1 milione di dollari che aiuterà, lainnovativa che ottimizza la gestione digitale degli afper conto dei proprietari, ad accelerare l’espansione nel mercato statunitense, specialmente negli stati di New York, Pennsylvania, Virginia, Vermont e Nord Carolina. Contemporaneamente, consentirà di consolidarsi sul mercato italiano, doveambisce a posizionarsi al primo posto con il maggior numero di listing, ovvero il numero di proprietà gestite.Il capitale raccolto sarà destinato anche all’espansione del team, che ad oggi conta 20 risorse, del 50% e all’investimento continuo in asset tecnologici che supportino l’innovazione sul territorio rurale italiano per dare più strumenti ai proprietari di case vacanza e dare visibilità ai tanti piccoli comuni italiani e nel mondo.