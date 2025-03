Corrieretoscano.it - Rubati sei pc portatili da una scuola di Pistoia: li ritrova la Guardia di Finanza

– Recuperati, nell’ambito di una indagine per spaccio di droga, sei pctrafugati dalla unadi. I militari del gruppo delladidi, nel corso di una perquisizione delegata dalla procura presso il tribunale per i minorenni di Firenze, per ipotesi reato legate allo spaccio di stupefacenti, si sono imbattuti nelle tracce di un furto di materiale informatico perpetrato, nella notte tra il 7 e l’8 marzo in un istituto scolastico pistoiese.In particolare, i Finanzieri, nell’analizzare il contenuto del telefono cellulare di un sedicenne di un comune della montagna pistoiese, hanno notato la presenza di un video e di diverse fotografie che ritraevano il ragazzo ed alcune altre persone, verosimilmente coetanee, mentre si introducevano nottetempo in unae asportavano dalle aule diversi personal computer