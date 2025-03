Ilgiorno.it - Ruba 21 confezioni di carne ma è incinta. Arrestata e subito rilasciata: deve solo firmare

Ladre di cibo, una vienema èe viene. Inizia tutto alle 9.30 di domenica scorsa quando alla centrale operativa della Questura arriva una segnalazione dal personale del supermercato Aldi di viale Lombardia. Due donne di chiara origine rom con unghe gonne, dopo essere entrate nel supermercato, si stanno dando alla fuga con della merceta occultata sotto agli abiti. Una Volante, che già si trovava di pattugliamento in zona, piomba immediatamente sul posto e nota due donne come quelle appena descritte litigare furiosamente con altre due persone e, all’improvviso, tentare la fuga. Gli agenti ne bloccano immediatamente una, chelasciava cadere 21die altra merce per un valore di 100,24 euro. I poliziotti ricostruiscono che pochi minuti prima le due donne avevano nascosto sotto i propri vestiti diversi generi alimentari e, una volta oltrepassate le casse, erano state fermate dai dipendenti del supermercato.