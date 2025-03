Puntomagazine.it - Rsu Fabiano: Un successo storico per UGL Chimici Carta e Stampa

Leggi su Puntomagazine.it

Tre delegati eletti e un futuro da costruire insiemeUn risultato che segna una svolta storica per Fabriano: per la prima volta, l’UGLelegge tre delegati RSU nelle sedi Fedrigoni e Giano, su sette disponibili. Unche premia l’impegno, la credibilità e la costanza dimostrata dal sindacato sul territorio, in un contesto aziendale dove non aveva mai avuto rappresentanza.“Abbiamo raccolto 106 voti, ma soprattutto abbiamo raccolto fiducia. È un mandato chiaro che ci responsabilizza – dichiarano Paolo Pierantoni, Segretario Regionale Marche, ed Enrico Cimarra, Segretario Provinciale di Ancona – e ci spinge a proseguire con ancora più determinazione. Il risultato è frutto di mesi di presenza costante, dialogo e ascolto. I delegati eletti, Mauro Stronati, Fabrizio Lampini e Patrizio Censi, sono alla loro prima esperienza sindacale, ma portano con sé una profonda conoscenza del contesto produttivo e una grande motivazione”.