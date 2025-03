Lanazione.it - Rossi Palazzini: Aumentano i parcheggi ZTL per i residenti

Arezzo, 28 marzo 2025 –ZTL per iDichiarazioni dei Capigruppo FedericoLega e FrancescoFratelli d'Italia Iavranno 21 posti auto in più grazie all'azione congiunta dei CapigruppoFederico Lega, FrancescoFDI e dell'Assessore Casi. "Continua l'attenzione da parte dei partiti Lega e Fratelli d'Italia in merito all'aumento deiZTL nel Comune di Arezzo. Si tratta di un intervento per andare incontro alle richieste degli abitanti, per continuare a garantire un numero adeguato di stalli a loro riservati. Su nostra iniziativa a breve sarà approvata la delibera in Giunta, incrementando di 21 unità il numero deiriservati ai, che si aggiungeranno ai 35 già realizzati in questo anno per un totale di 56 posti.