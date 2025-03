Juventusnews24.com - Romitelli Juve, il giovane difensore della Recanatese in prova con i bianconeri: l’identikit del classe 2008

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24, ilin: tutti i dettagli sul calciatore che è stato a TorinoPeriodo di prove in vistanuova stagione, anche in casa. IlJuniores Nazionale, Leonardo, è stato ina Torino nei giorni scorsi.Unben piazzato e un prospetto interessante che istanno monitorando. Se dovesse arrivare a Torino il prossimo anno verrebbe accorpato già con laPrimavera e sarà quindi indispensabile se il ragazzo è pronto per il grande salto.Leggi suntusnews24.com