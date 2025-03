Romadailynews.it - Roma, weekend tra nubi e schiarite: instabilità sabato, migliora domenica

METEO– Piogge e temporali in arrivosul Lazio, ma il sole torneràcon temperature in rialzo.Ail fine settimana si aprirà con condizioni meteorologiche instabili.29 marzo la giornata inizierà con nuvolosità irregolare e tempo asciutto, ma nel pomeriggio è previsto un peggioramento con possibili piogge e acquazzoni sparsi.La situazione tenderà are tra la sera e la notte, pur con cieli ancora nuvolosi. Le temperature oscilleranno tra gli 8 e gli 11 gradi.Scenario simile per l’intero territorio del Lazio. La mattinata disarà caratterizzata da cieli nuvolosi ma senza precipitazioni. Dal pomeriggio si attende un aumento dell’con piogge e temporali, accompagnati da nevicate sopra i 1600 metri sui rilievi. I fenomeni continueranno anche in serata, soprattutto sulle zone centro-meridionali, per poi attenuarsi progressivamente.