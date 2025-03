Romadailynews.it - Roma, trenta arresti in tre settimane: blitz della polizia nelle piazze di spaccio

In manette spacciatori, ladri e un giovane trovato con refurtiva e armi nel quartiere Nomentano.CRONACA DIin tre. È questo il bilancio delle ultime operazioni condotte dai “falchi”di Stato, agentisesta sezioneSquadra Mobile dispecializzati nel contrasto al crimine diffuso.Diciannove le persone fermate per reati legati allodi sostanze stupefacenti, mentre le restanti dieci sono accusate di furto, con un caso aggravato dalla detenzione abusiva di armi.Gli interventi si sono concentratiprincipalidiCapitale, tra cui Quarticciolo, Tor Bella Monaca, San Basilio, Primavalle, Tiburtino Terzo e Ponte di Nona, estendendosi anche all’intera provincia. Sequestrati cannabinoidi, cocaina, droga sintetica e oltre 14mila euro in contanti.