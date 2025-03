Romadailynews.it - Roma, tenta di colpire al volto la compagna con un coltello: arrestato 34enne

L’aggressione nella notte a Primavalle. La donna si salva grazie a un gesto di difesa.Nella notte tra il 27 e il 28 marzo, i carabinieri del Nucleo Radiomobile dihannoun uomo di 34 anni, di nazionalità cubana, con l’accusa dito omicidio.Secondo quanto ricostruito, avrebbe aggredito la, una donna peruviana della stessa età, cercando di colpirla alcon un grossodurante una lite scoppiata per motivi di gelosia.Il fatto è avvenuto all’interno dell’abitazione della donna in via dei Barbarigo, nel quartiere Primavalle. La vittima è riuscita a evitare il peggio grazie a un movimento istintivo di difesa, venendo ferita alla mano destra.All’arrivo dei carabinieri, l’aggressore era ancora armato. La donna, nel frattempo, aveva trovato riparo nell’appartamento di una vicina.