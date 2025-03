Romadailynews.it - Roma, tablet rubato a un sacerdote di Latina: denunciato 31enne a Castro Pretorio

Fermato dai carabinieri in via Amendola, era in possesso dell’iPad segnalato come.È statoper ricettazione un cittadino etiope di 31 anni, senza fissa dimora e con precedenti, fermato dai carabinieri nel rione, a, in via Amendola.I militari della StazioneQuirinale lo hanno notato aggirarsi con fare sospetto e lo hanno sottoposto a controllo.Durante la perquisizione personale, l’uomo è stato trovato in possesso di un iPad risultato. Il furto era statolo stesso giorno, il 18 marzo, da unresidente a.Ilè stato sequestrato e portato in caserma, dove è stato trattenuto in attesa di essere restituito al legittimo proprietario. L’uomo è statoa piede libero.