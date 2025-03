Romadailynews.it - Roma, spaccio notturno a Villa Ada: arrestato un 17enne

Fermato dai Carabinieri con droga e denaro contante.CRONACA DI– Un ragazzo di 17 anni è statonella notte tra il 27 e il 28 marzo dai Carabinieri della StazioneSalaria, con l’accusa di detenzione edi sostanze stupefacenti.L’intervento è scattato durante un’operazione di controllo mirata nel parco diAda, dove i militari avevano notato un sospetto via vai di giovani, soprattutto nelle ore notturne.I carabinieri, appostati in un’area appartata del parco e dotati di visori notturni, hanno osservato il minorenne mentre incontrava vari acquirenti in una zona buia e isolata, utilizzando piccole torce per segnalare il punto di incontro.Bloccato nel corso del blitz, il giovane è stato trovato in possesso di 172 grammi di hashish e 365 euro in contanti. Dopo l’arresto, è stato trasferito presso il Centro di prima accoglienza per minori di via Virginia Agnelli.