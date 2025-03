Sololaroma.it - Roma, ritorno in campo dopo la sosta: sfida al Lecce con un occhio al passato

Quasi un anno fa, lasi trovava in una situazione simile a quella attuale. Sotto la guida di Daniele De Rossi, i giallorossi cercavano di rilanciarsi nella corsa alla Champions League e, al rientro dalladi marzo, affrontarono ilal Via del Mare, chiudendo la gara con uno 0-0 tra le polemiche per un rigore non concesso su Nicola Zalewski.Ora, il destino ripropone lo stesso scenario: stessa partita, stesso stadio, stesso contesto. La differenza principale è che sulla panchina dellasiede oggi Claudio Ranieri, ma gli obiettivi rimangono immutati. La squadra è a caccia di tre punti fondamentali per alimentare il sogno europeo. Domani sera, alle 20:45,torneranno arsi in una gara che può segnare il cammino di entrambe le formazioni. Curiosamente, anche il Var sarà presidiato da Di Paolo, che lo scorso anno fu Avar nel contestato match del Via del Mare.