Romadailynews.it - Roma: riattivata gara Ostia per concessioni beni demaniali marittimi

, 28 mar – (AgenziaNova) –ladiper ledei. Lo rende noto il Comune di. A seguito delle ordinanze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale del 26 marzo 2025, che hanno accolto gli appelli cautelari dell’Amministrazione e, in riforma delle ordinanze del Tar Lazio, respinto le istanze cautelari proposte in primo grado, e’ statala procedura didel portale Tuttogare relativa l’affidamento di 31didel litorale diCapitale per finalita’ turistico-ricreative.Il Consiglio di Stato ha riconosciuto la prevalenza dell’interesse pubblico alla rapida definizione della procedura, anche in vista dell’imminente stagione balneare. Il termine per la presentazione delle offerte e’ fissato improrogabilmente alle 23:59 dell’1 aprile 2025, a pena di irricevibilita’, ai sensi dell’art.