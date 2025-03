Sololaroma.it - Roma, non solo Nico Paz per la trequarti: occhi in casa Feyenoord

Il presente sorride ma, al tempo stesso, ladeve progettare il suo futuro, per renderlo roseo. I giallorossi si sono lasciati alle spalle un inizio di 2025 convincente e vogliono proseguire su questa strada, in un finale di stagione da vivere tutto d’un fiato. La qualificazione alla Champions League non è mai stata tanto alla portata – il 4° posto distaquattro punti – e raggiungendola il club potrebbe anche cambiare la sua strategia di calciomercato. Il direttore tecFlorent Ghisolfi sarebbe, infatti, già al lavoro dietro le quinte per migliorare la rosa, con alcuni innesti di alto livello.Il focus del dirigente francese andrebbe alla, con Lorenzo Pellegrini che potrebbe partire e Paulo Dybala che rimarrà a lungo ai box. I capitolini dovrebbero portare alla loro corte un nuovo elemento, in grado di incidere negli ultimi 20 metri.