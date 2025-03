Romadailynews.it - Roma: Manzi (Ama), da questo week end attivato il nuovo servizio di raccolta degli abiti usati

, 28 mar – (AgenziaNova) – Per la prima volta, nell’appuntamento di sabato 29 marzo di “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, in collaborazione con il Tgr Lazio, sara’ possibile per ini conferire in un apposito contenitore anchee indumenti.L’iniziativa interessera’ i municipi IV, V, IX, X, XI, XIII e XV, dove saranno allestite 8 “postazioni light” attrezzate per accogliere, oltre ade indumenti, anche rifiuti ingombranti, legno, Raee, sfalci e potature.Tutti i prossimi appuntamenti del sabato con la campagna digratuita dei rifiuti ingombranti avranno un contenitore dedicato per, vestiti, cappotti, accessori di abbigliamento.Per il Presidente di Ama, Bruno, “si tratta di un’importante novita’ che coinvolge anche i Centri diaziendali, dove i cittadini potranno tutti i giorni consegnare anche questa tipologia di materiali, nell’ottica di undedicato che progressivamente si sposta dal canale stradale a quello di luoghi protetti, di aggregazione e grande affluenza”.