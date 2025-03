Sololaroma.it - Roma, Hummels a tutto tondo: “Bello essere qui, Ranieri ha autorità naturale”

Archiviata la sosta per le Nazionali, per laè tempo di tornare in campo. I giallorossi si sono lasciati alle spalle un inizio di 2025 da urlo e vogliono guardare avanti, con l’obiettivo 4° posto che non è mai stato tanto alla portata. L’ultima posizione valida per la Champions League dista solo quattro punti, recuperabili grazie alle ultime 9 partite. La prima di queste andrà in scena domani sabato 29 marzo alle 20:45 contro il Lecce, in quel dello stadio Via del Mare. Un match estremamente delicato, contro un cliente che tenterà l’impresa di fronte al suo pubblico.Claudioavrà bisogno dell’aiuto di ogni elemento della sua rosa, tra cui Mats. Il centrale ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di DAZN Germania, nella quale ha parlato della sua avventura in terra capitolina: “In estate volevo partire per un viaggio mai fatto, uscendo dalla mia zona di comfort.