Roma Ghisolfi | Guardiamo la mentalità dei giocatori Ranieri scelta fondamentale

Uno sguardo alle scelte ed alle dinamiche che interessano un direttore sportivo all’interno di un club. Di questo e di tanto altro ha parlato Florentin un’intervista concessa a Sky Sport Insider, a partire da quello che è stata la sua volontà di intraprendere questo lavoro.Queste le sue parole: “Ho sempre voluto fare il direttore sportivo, anche quando ero calciatore. Prima di arrivarci ho avuto esperienze da assistente e allenatore, fondamentali per comprendere meglio il lavoro dello staff e le esigenze di squadra e tecnico. Il ds oggi è un coordinatore. Deve bilanciare, staff, dirigenti e media, creando un ambiente ideale per tutti. È un lavoro i cui frutti si vedono nel tempo. A Lens e Nizza abbiamo costruito progetti solidi che hanno portato entrambi i club in Champions League, ed è questo il mio miglior biglietto da visita”.