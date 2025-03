Sololaroma.it - Roma, Garzya sul nuovo allenatore: “Andrei su Gasperini o Allegri”

È pronta a tornare in campo ladi Claudio Ranieri, che domani, sabato 29 marzo, affronterà il Lecce per cercare di conquistare la settima vittoria consecutiva in campionato. Luigi, ex di entrambe le formazioni, ha rilasciato un’intervista ai microfoni dinews.eu, dove oltre alla gara in programma al Via del Mare, ha parlato anche del possibiledei capitolini.Queste le sue parole sulla sfida a tinte giallorosse: “Voglio pensare che il campionato di entrambe, per i rispettivi obiettivi, si possa decidere dalla giornata successiva. A parte questo, per una questione tecnica e di coefficiente di difficoltà potrei dire che è un pochino più probabili la salvezza del Lecce che l’approdo in Champions della, anche se il Lecce ha preso troppi gol e ne segna pochi.